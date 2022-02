Rahul attack on Modi government: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले-जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना

Rahul attack on Modi government: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मोदी सरकार (Modi government) पर जमकर हमले बोल रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर​ लिखा है कि, ‘जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना’।

इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में चीने से इंपोर्ट को लेकर कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘भारत के लिए जुमला, चीन के लिए नौकरियां! मोदी सरकार ने सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई को तबाह कर दिया है। नतीजा: ‘मेक इन इंडिया’ अब बाय फ्रॉम चाइना हो गया है।’

JUMLA for India

JOBS for China!

Modi Government has destroyed the Unorganised Sector and MSMEs that create the most jobs.

Result: 'Make In India' is now 'Buy from China' pic.twitter.com/nZRUsYxgkP

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 4, 2022