Disha Patani Hot Photos: थाइलैंड में समुद की लहरों के बीच बिकनी में पानी में आग लगा रही हैं दिशा

बॉलावुड एक्ट्रेस दिशा पटानी अपने ग्लैमरेस लुक की वजह से खूब सुर्खियां बटोरती है। अक्सर ही दिशा बीच या बिकनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। दिशा ने सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरों को शेयर करके आग लगा दिया है। दरअसल दिशा अपनी फ्रेंड्स के साथ थाइलैंड में गर्मियां बिता रही हैं।

दिशा कभी बिकनी तो कभी बैकलेस ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही है।

This week’s only going to be photo dumps.. pic.twitter.com/b6Xp0d3TUM

— Disha Patani (@DishPatani) May 9, 2024