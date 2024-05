Ayushmann Khurrana Video: लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए आयुष्मान खुराना ने फैन्स से की अपील

मुंबई : भारत में इस समय लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) चल रहे हैं। इसके चार चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब पांचवां चरण 20 मई को होगा। उसके पहले एक्टर आयुष्मान खुराना ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करे और वोट डालने जरूर जाएं। हाल ही में दो सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने भी फैंस से सोशल मीडिया के माध्यम से वोट डालने की अपील की थी।

आयुष्मान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर (X) हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लोगों को सोमवार को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वोट करने के लिए प्रेरित किया। आयुष्मान ने कहा, “दोस्तों, मतदान का समय आ गया है, लोकसभा चुनाव चरणों में हो रहा है, और अब आपकी बारी है क्योंकि आप तय करेंगे कि कौनसे नेता देश को सही दिशा में ले जाएंगे।

Aapka vote aapki aawaz hai. Exercise your right to vote tomorrow in Maharashtra. Matdan apka farz hai.@ECISVEEP @SpokespersonECI @CEO_Maharashtra @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice pic.twitter.com/sRy1ViyP3i

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) May 19, 2024