राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा-हम करते हैं स्नेह और प्रेम की बात, वो विभाजन और हिंसा को देते हैं बढ़ावा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी और वायरनाड से सासंद प्रियंका गांधी केरल के मुक्कम में जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं मुंडक्कई और चूरलमाला के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर शुरुआत करना चाहूंगा। हम सभी उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, संपत्ति को खो दिया है और पीड़ित हुए हैं। जब मैं यहां जा रहा था, हम चर्चा कर रहे थे कि हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो इस त्रासदी के परिणामस्वरूप पीड़ित हुए हैं।

दुर्भाग्य से, चूंकि हम सरकार में नहीं हैं, इसलिए हम सत्तारूढ़ सरकार के समान कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ के हर सदस्य को पीड़ितों की मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। हम उन लोगों की भावना को भी याद करते हैं जो त्रासदी के शिकार थे, और हम स्वीकार करते हैं कि कैसे केरल के लोग वायनाड के लोगों का समर्थन करने के लिए एक साथ आए।

साथ ही कहा, वायनाड के लोगों में दूसरों में विश्वास भरने की ताकत है। 5 साल पहले आपने मुझे अपना नया सांसद चुना था और अब मेरी बहन यहां की नई सांसद हैं। हम दोनों ने शपथ लेते समय एक ही बातें कही थी और जब मैं सोच रहा था कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंची जहां वह शपथ ले रही है तो मुझे एहसास हुआ कि यह वायनाड के लोगों की भावना है जिसने उसे यहां तक ​​पहुंचाया है।

In the Lok Sabha, we are fighting a political ideology. We talk about feelings, emotions, affection and love, while they promote hatred, anger, division and violence. We emphasize the importance of listening to people and humility, whereas they behave arrogantly. At a higher… pic.twitter.com/6nMHoGsdqC

