राहुल गांधी का लंदन लुक सोशल मीडिया पर मचाया धूम, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे व्याख्यान

नई दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान अपने लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में दिखने के बाद लंदन में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का नया लुक सामने आया है। यह लुक उन्होंने लंदन में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) में एक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही रखा है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही हैं, उनमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को छोटे बाल और ट्रिम्ड दाढ़ी-मूछों में देखा जा सकता है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यहां अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी-शर्ट की जगह कोट-टाई में नजर आए। उनका यह लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रिटेन की हफ्तेभर की यात्रा पर हैं। यहां वे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) में एक संबोधन देंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल’ (Cambridge JBS) में विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल ’21वीं सदी में सुनना-सीखना’ (Learning to Listen in the 21st Century) विषय पर व्याख्यन देंगे।

कैंब्रिज जेबीएस (Cambridge JBS) ने मंगलवार को ट्वीट किया कि ‘हमारे कैम्ब्रिज एमबीए (Cambridge MBA) कार्यक्रम को भारत के अग्रणी विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का स्वागत करके बहुत खुशी हुई।’ ट्वीट में कहा गया कि ‘वह आज ‘21वीं सदी में सुनना सीखना’ (Learning to Listen in the 21st Century) विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस (Cambridge JBS) के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे।’