राज्यसभा चुनाव: BJP ने दो उम्मीदवारों का ऐलान किया, दिनेश आर्य और TMC से आईं कोयल मल्लिक को मिली टिकट

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए रविवार को दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक, जिन्हें कोयल मल्लिक के नाम से जाना जाता है, को प्रत्याशी बनाया है। दोनों नामों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया गया।

राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान और मतगणना होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट पर द्विवार्षिक चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बंगाल की सीट रुक्मिणी मल्लिक के TMC और राज्यसभा से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

कोयल मल्लिक ने TMC छोड़कर BJP का दामन थामा

रुक्मिणी मल्लिक बंगाली फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री हैं और अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी हैं। उन्होंने राजनीति में TMC के साथ शुरुआत की थी और पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंची थीं। बाद में उन्होंने TMC के साथ-साथ राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और BJP में शामिल हो गईं। अब उसी खाली हुई सीट पर BJP ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है।

पश्चिम बंगाल में यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव में जीत मिलने पर BJP को राज्यसभा में एक अतिरिक्त सीट हासिल हो सकती है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को मतदान होगा।

यूपी में 10 सीटों पर चुनाव, BJP के 8 सीटें जीतने का अनुमान

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर मौजूदा विधानसभा संख्या के आधार पर BJP गठबंधन को आठ सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा दो सीटें हासिल कर सकती है। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत BJP के कई मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सपा के राम गोपाल यादव और BSP के रामजी गौतम का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है।

उत्तराखंड में मौजूदा BJP सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधानसभा में BJP के बहुमत को देखते हुए इस सीट पर पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। BJP ने यहां से दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाया है।