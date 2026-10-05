यूपी राज्यसभा चुनाव में BJP का बड़ा सरप्राइज, स्मृति ईरानी-कुमार विश्वास समेत कई चर्चित नाम बाहर, हरदीप सिंह पुरी का पत्ता भी कटा

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने सोमवार को आठ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट सामने आते ही उन बड़े नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो पिछले कई दिनों से टिकट की दौड़ में बताए जा रहे थे, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके।

बीजेपी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है।

चर्चा में थे कई बड़े चेहरे

उम्मीदवारों की घोषणा से पहले स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, संजीव बालियान और कई अन्य नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के तौर पर चर्चा में थे। मीडिया रिपोर्टों में इन नामों को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की घोषित सूची में इनमें से कई चेहरे नहीं हैं।

दो महिला चेहरों को भी मौका

आठ नामों में प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार दो महिला उम्मीदवार हैं। श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं। वहीं पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी की स्थिति मजबूत है और आठ उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद चुनावी गणित पर भी निगाहें टिक गई हैं।