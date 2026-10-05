  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. यूपी राज्यसभा चुनाव में BJP का बड़ा सरप्राइज, स्मृति ईरानी-कुमार विश्वास समेत कई चर्चित नाम बाहर, हरदीप सिंह पुरी का पत्ता भी कटा

यूपी राज्यसभा चुनाव में BJP का बड़ा सरप्राइज, स्मृति ईरानी-कुमार विश्वास समेत कई चर्चित नाम बाहर, हरदीप सिंह पुरी का पत्ता भी कटा

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने सोमवार को आठ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट सामने आते ही उन बड़े नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो पिछले कई दिनों से टिकट की दौड़ में बताए जा रहे थे, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके...

By Harsh 
Updated Date

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने सोमवार को आठ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट सामने आते ही उन बड़े नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो पिछले कई दिनों से टिकट की दौड़ में बताए जा रहे थे, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके।

पढ़ें :- राज्यसभा चुनाव: BJP ने दो उम्मीदवारों का ऐलान किया, दिनेश आर्य और TMC से आईं कोयल मल्लिक को मिली टिकट

बीजेपी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है।

चर्चा में थे कई बड़े चेहरे

उम्मीदवारों की घोषणा से पहले स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, संजीव बालियान और कई अन्य नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के तौर पर चर्चा में थे। मीडिया रिपोर्टों में इन नामों को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की घोषित सूची में इनमें से कई चेहरे नहीं हैं।

दो महिला चेहरों को भी मौका

पढ़ें :- 'वोट PDA का चाहिये और सांसद-विधायक परिवार के लोगों व पूंजीपतियों को बनाएंगे...' मायावती ने सपा पर साधा निशाना

आठ नामों में प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार दो महिला उम्मीदवार हैं। श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं। वहीं पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी की स्थिति मजबूत है और आठ उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद चुनावी गणित पर भी निगाहें टिक गई हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान, गंगा सेवकों ने दिया गंगा को निर्मल रखने का संदेश

मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान, गंगा सेवकों ने दिया गंगा को निर्मल...

स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल-प्रियंका गांधी से की मुलाकात, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज

स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल-प्रियंका गांधी से की मुलाकात, यूपी विधानसभा चुनाव...

यूपी राज्यसभा चुनाव में BJP का बड़ा सरप्राइज, स्मृति ईरानी-कुमार विश्वास समेत कई चर्चित नाम बाहर, हरदीप सिंह पुरी का पत्ता भी कटा

यूपी राज्यसभा चुनाव में BJP का बड़ा सरप्राइज, स्मृति ईरानी-कुमार विश्वास समेत...

ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफ़ा, SIR को रद्द किया जाए और Ballot Paper से हो चुनाव: खरगे

ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफ़ा, SIR को रद्द किया जाए और Ballot Paper...

अपराधी को मौत का डर नहीं होगा, तो रेप जैसे अपराध नहीं रुकेंगे: दिल्ली-NCR की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

अपराधी को मौत का डर नहीं होगा, तो रेप जैसे अपराध नहीं...

Hospital Medicine Scam : 74 रुपये MRP का इंजेक्शन बिकता है 4980 रुपये, FSDA की जांच में चौंकाने वाला खुलासा, जनता से हो रही लूट पर सरकार कब कसेगी शिकंजा?

Hospital Medicine Scam : 74 रुपये MRP का इंजेक्शन बिकता है 4980...