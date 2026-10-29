  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. रणबीर कपूर, बोले- तीन शेरों के सामने आलिया भट्ट को किया था प्रपोज,’मैं चूहा बन गया था’, मजेदार किस्सा सुन अमिताभ बच्चन हंस पड़े

रणबीर कपूर, बोले- तीन शेरों के सामने आलिया भट्ट को किया था प्रपोज,’मैं चूहा बन गया था’, मजेदार किस्सा सुन अमिताभ बच्चन हंस पड़े

बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात से लेकर शादी और बेटी राहा के जन्म तक, उनके रिश्ते से जुड़े कई किस्से फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं। अब रणबीर ने अपनी जिंदगी के एक बेहद खास पल से जुड़ा खुलासा किया है।

By santosh singh 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात से लेकर शादी और बेटी राहा के जन्म तक, उनके रिश्ते से जुड़े कई किस्से फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं। अब रणबीर ने अपनी जिंदगी के एक बेहद खास पल से जुड़ा खुलासा किया है। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को केन्या के मसाई मारा में शादी के लिए प्रपोज किया था। खास बात यह थी कि जब रणबीर घुटनों पर बैठकर आलिया से अपने दिल की बात कह रहे थे, तब वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर तीन शेर मौजूद थे। रणबीर ने यह दिलचस्प किस्सा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (Kaun Banega Crorepati 18)  में सुनाया, जिसे सुनकर बिग बी भी हैरान रह गए।

पढ़ें :- KBC 18 : पहली बार पहुंचे सनी देओल, पहले ही एपिसोड में आमिर की बात पर बिग बी ने दी वॉर्निंग!

तीन शेरों के सामने घुटनों पर बैठे रणबीर

‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (Kaun Banega Crorepati 18) के आगामी एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें रणबीर कपूर अपनी जिंदगी के इस यादगार पल को साझा करते नजर आ रहे हैं। शो में वह अपनी फिल्म ‘रामायण’ की टीम के साथ पहुंचेंगे। उनके साथ निर्देशक नितेश तिवारी, साई पल्लवी, रवि दुबे और नमित मल्होत्रा भी दिखाई देंगे। बातचीत के दौरान रणबीर ने बताया कि उन्होंने आलिया को प्रपोज करने की पूरी योजना पहले ही बना ली थी। अभिनेता के मुताबिक उन्होंने अपने गाइड और ड्राइवर को जंगल के बीच एक खास जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहा था। रणबीर अपने साथ एक अंगूठी भी लेकर गए थे। उनकी योजना थी कि वह आलिया के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करेंगे और गाइड दूर से इस खास पल की तस्वीरें खींचेगा। रणबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लड़कियों को तस्वीरें खिंचवाना और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना पसंद होता है, इसलिए वह इस पल को कैमरे में कैद करना चाहते थे।

यहां देखें पोस्ट

‘मेरी शेरनी सामने थी और मैं चूहा बन गया था’

रणबीर ने बताया कि प्रपोजल के दौरान उनसे कुछ दूरी पर तीन बड़े शेर मौजूद थे। उन्होंने अपने अनुभव को मजेदार अंदाज में बयान करते हुए कहा कि एक तरफ करीब 100 मीटर दूर तीन शेर थे और दूसरी तरफ उनकी ‘शेरनी’ आलिया खड़ी थीं। ऐसे में आलिया के सामने घुटनों पर बैठे रणबीर खुद को चूहे जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्होंने आलिया से कहा, ‘बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?’ रणबीर ने इस पल को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार अनुभवों में से एक बताया। उनकी बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने मजाक में कहा कि इस पल का सबूत भी होना चाहिए। इसके बाद बिग बी ने रणबीर की तारीफ करते हुए उन्हें शाबाशी दी।

2022 में हुई थी रणबीर-आलिया की शादी

पढ़ें :- जब रेखा और अमिताभ का अफेयर बनी खबरों की हेडलाइन, सिंदूर और मंगलसूत्र वाली रेखा को देख रो पड़ी जया बच्चन

रणबीर और आलिया का रिश्ता साल 2018 में शुरू हुआ था। दोनों फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे के करीब आए। आलिया पहले भी कई मौकों पर रणबीर के प्रति अपने आकर्षण का जिक्र कर चुकी हैं। साल 2022 में मसाई मारा की यात्रा के दौरान रणबीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। बाद में 14 अप्रैल 2022 को दोनों ने मुंबई स्थित अपने घर पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। उसी साल नवंबर में उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ।

‘रामायण’ को लेकर चर्चा में हैं रणबीर

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल हनुमान और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। नमित मल्होत्रा और यश से जुड़ी इस प्रोजेक्ट को दो भागों में रिलीज किया जाना है। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। वहीं रणबीर और उनकी टीम की ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में मौजूदगी का एपिसोड 30 अक्टूबर को सोनी टीवी और सोनीलिव पर प्रसारित होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रणबीर कपूर, बोले- तीन शेरों के सामने आलिया भट्ट को किया था प्रपोज,'मैं चूहा बन गया था', मजेदार किस्सा सुन अमिताभ बच्चन हंस पड़े

रणबीर कपूर, बोले- तीन शेरों के सामने आलिया भट्ट को किया था...

Video-सारा अली खान को केदारनाथ दर्शन करना पड़ा भारी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जारी किया फतवा, बोले-'शरीयत की नजर में मुजरिम हो'

Video-सारा अली खान को केदारनाथ दर्शन करना पड़ा भारी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी...

Viral : बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की हद, बिकिनी में बरपाया कहर, फ्लॉन्ट किए एब्स

Viral : बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की हद,...

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भीड़ को कंट्रोल करने की ये है प्लानिंग,सुरक्षा चिंताओं के बीच 2000 गार्ड तैनात

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भीड़ को कंट्रोल करने की ये है...

रामायण का लॉस एंजिलिस के एकेडमी थिएटर में वर्ल्ड प्रीमियर, दर्शकों ने बताया भव्य सिनेमाई अनुभव

रामायण का लॉस एंजिलिस के एकेडमी थिएटर में वर्ल्ड प्रीमियर, दर्शकों ने...

Viral-सलमान खान की बुलेटप्रूफ गाड़ी में विराजे भगवान गणेश, भाईजान की गणपति बप्पा पर है अटूट आस्था, फैंस दंग

Viral-सलमान खान की बुलेटप्रूफ गाड़ी में विराजे भगवान गणेश, भाईजान की गणपति...