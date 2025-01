‘छावा’ फिल्म से रश्मिका मंदाना का पहला लुक रिलीज, महारानी येसुबाई की भूमिका में आई नजर

Rashmika Mandanna’s first look from the film ‘Chava’ released: विक्की कौशल अभिनीत ‘छावा’ के निर्माताओं ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का पहला पोस्टर साझा किया है, जो फिल्म में महारानी येसुबाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। विक्की कौशल की पीरियड ड्रामा ‘छावा’ इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। कुछ दिनों पहले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की घोषणा करने के बाद, निर्माताओं ने अब इंस्टाग्राम के माध्यम से ‘गीता गोविंदम’ अभिनेत्री का पहला लुक जारी किया है।

भारी आभूषण और लाल साड़ी में रश्मिका पोस्टर में शाही अंदाज़ में नज़र आ रही हैं। वह फिल्म में महारानी येसुबाई की भूमिका निभाएंगी। यह फिल्म 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। महारानी येसुबाई मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थीं, जिन्हें मराठा साम्राज्य की छत्रपति महारानी कहा जाता था। तस्वीरों की सीरीज में अभिनेत्री ने अलग-अलग भाव दिखाए।

पहली तस्वीर में रश्मिका मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी में वह गुस्से में और दिल टूटा हुआ दिख रही हैं। मैडॉक फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के ट्रेलर रिलीज की तारीख की घोषणा की। मैडॉक फिल्म्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “हर महान राजा के पीछे एक बेजोड़ ताकत वाली रानी होती है। महारानी येसुबाई के रूप में @rashmika_mandanna को पेश कर रहे हैं – स्वराज्य का गौरव। #छावा ट्रेलर कल रिलीज होगा! 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।”



विक्की आगामी महाकाव्य गाथा ‘छावा’ में छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित और लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी हैं। ‘छावा’ को “साहसी योद्धा की प्रेरक कहानी” कहा जाता है, जिसका 1681 में इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था और जिसने एक महान शासन की शुरुआत की।” फिल्म से जुड़ने पर मैडॉक फिल्म्स के संस्थापक और छावा के निर्माता दिनेश विजय ने कहा, “मुझे छत्रपति संभाजी महाराज की अदम्य विरासत का सम्मान करने वाली फिल्म के माध्यम से भारत के छावा की कहानी बताने पर बेहद गर्व है।