Ratan Tata Health Update: रतन टाटा के अस्पताल में भर्ती होने पर बड़ा खुलासा; उद्योगपति ने खुद बतायी सच्चाई

Ratan Tata Health Update: पिछले दिनों भारत के 86 वर्षीय मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की तबीयत को लेकर कुछ खबरें सामने आयी थी, जिनमें दावा किया गया था कि तबीयत बिगड़ने के बाद रतन टाटा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताने लगे थे। हालांकि, टाटा संस के पूर्व चेयरमैन ने अब अपनी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए तबीयत खराब होने की खबरों को अफवाह बताया है।

दरअसल, रतन टाटा ने सोमवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैली अफवाहों से अवगत हूं और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये दावे निराधार हैं। मैं वर्तमान में अपनी उम्र और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण मेडिकल चेकअप करवा रहा हूं। इसमें चिंता का कोई कारण नहीं है।” उन्होंने आगे लिखा, “मैं अच्छे मूड में हूं और अनुरोध करता हूं कि जनता और मीडिया गलत सूचना फैलाने से बचें।”

Thank you for thinking of me 🤍 pic.twitter.com/MICi6zVH99

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 7, 2024