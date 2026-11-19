नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने का इच्छुक नहीं है। ED की तरफ से पेश ASG ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाने का अनुरोध किया था। उनके मुताबिक, मामले में संदेह और तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया जाना जरूरी है।

हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार शाम आजम खान (Azam Khan) गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हो गए। यह मामला उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) है। उनके वकीलों ने बुधवार को विशेष PMLA कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के तहत रिहाई की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने दो जमानतदारों के 50-50 हजार रुपये के बॉन्ड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।

आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी(ED) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। इससे पहले उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहत दी थी।

आजम खान को जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी SC से राहत

आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली थी, जिन्होंने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी।

रिहा होते ही आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना

आजम खान (Azam Khan) के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Mohammad Abdullah Azam Khan) और मोहम्मद अदीब आजम खान (Mohammad Adeeb Azam Khan) उन्हें लेने रामपुर से डासना जेल पहुंचे थे। रिहाई के बाद आजम खान (Azam Khan) ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि, घर पहुंचने पर उन्होंने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका (BJP) सफाया हो गया है। क्या आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे? क्या आपने विधान परिषद चुनाव के नतीजे नहीं देखे? उन्होंने जो सीटें जीतीं, वे गलत तरीके से जीतीं।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने भी आजम खान (Azam Khan) की रिहाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका में भरोसा मजबूत हुआ है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जब जुल्म और मनमानी सारी हदें पार कर जाती हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों का अंत करीब होता है। ED ने 1 नवंबर को आजम खान (Azam Khan) को मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ही वह रामपुर जेल से दूसरे आपराधिक मामले में रिहा हुए थे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है।