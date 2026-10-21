गोल्डन टेंपल में अरदास करने पहुंची सारा अली खान फफक-फफक कर रोने लगी; आयुष्मान खुराना भी रह गए हैरान

Bollywood Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उनके फैंस का ध्यान खींच लिया है। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचीं सारा अरदास के दौरान इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके चेहरे पर दिख रहे भाव और रोते हुए उनकी तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी खैरियत को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस दौरान उनके साथ मौजूद अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उन्हें सांत्वना देते नजर आए।

दरअसल, सारा अली खान और आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘उड़ता तीर’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले दोनों दशहरे के मौके पर अमृतसर पहुंचे थे। यहां उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और अरदास की। इसी दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा पीले रंग के कपड़ों में सिर पर चुनरी लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में वह भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयुष्मान खुराना भी उन्हें इस हालत में देखकर उनके पास खड़े नजर आते हैं।

फिल्म ‘उड़ता तीर’ के प्रमोशन के दौरान गुरुद्वारे में अचानक भावुक हुईं सारा अली खान, उन्हें रोते देख हैरान रह गए आयुष्मान खुराना! @thenation91

​#SaraAliKhan #AyushmannKhurrana #UdtaTeer #Bollywood #TheNation91 #ViralVideo #EntertainmentNews https://t.co/DxeHdv6s8p — The Nation 91 (@thenation91) October 21, 2026

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सारा की भावुकता देखकर परेशान हैं, तो कुछ उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि संभव है कि एक्ट्रेस किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हों, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी इंसान का अपना दर्द हो सकता है।

कई यूजर्स ने सारा के आध्यात्मिक जुड़ाव का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि सारा की मां अमृता सिंह सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में गुरुद्वारे से उनका भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता होना स्वाभाविक है। हालांकि, सारा के भावुक होने की असली वजह सामने नहीं आई है। इसलिए वीडियो के आधार पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘उड़ता तीर’ 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो युद्ध के दौरान अपनी याददाश्त खो बैठता है और खुद को भारतीय समझने लगता है। अब फिल्म की रिलीज से पहले सारा का यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।