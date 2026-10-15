SBI PO Mains Result 2026 Out : एसबीआई पीओ के 1500 पदों की भर्ती में अगला चरण मनोवैज्ञानिक परीक्षा और साक्षात्कार

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने परिवीक्षाधीन अधिकारी (PO ) भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम 15 अक्तूबर 2026 को घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है। इसमें उन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं, जिन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है। अभ्यर्थियों को परिणाम की पीडीएफ खोलकर अपना अनुक्रमांक जांचना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक सूची में दर्ज है, वे बैंक के भर्ती नियमों के अनुसार अगले चरण में शामिल होंगे।

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

वेबसाइट पर करियर से जुड़े विभाग को खोलें।

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा परिणाम 2026 से संबंधित लिंक खोजें।

परिणाम के लिंक पर क्लिक करें। इससे परिणाम की पीडीएफ खुल जाएगी।

पीडीएफ में खोजने के विकल्प की मदद से अपना अनुक्रमांक दर्ज करें।

यदि अनुक्रमांक सूची में मौजूद है, तो अगले चरण के लिए चयन की पुष्टि करें।

परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम में अपना अनुक्रमांक ध्यान से जांचें और आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक की ओर से जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखें।

मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद क्या होगा?

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में शामिल होना होगा। इस चरण में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन प्रक्रियाओं का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है:

चयन प्रक्रिया निर्धारित तारीख

मनोवैज्ञानिक परीक्षण 31 अक्तूबर 2026

समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार 18 नवंबर 2026 से

मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जरिए अभ्यर्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी।

अगले चरण का प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

बैंक ने अगले चरण के प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने की तारीख और समय के बारे में विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और अन्य निर्देशों के लिए एसबीआई के करियर पोर्टल पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। इसमें परीक्षा या साक्षात्कार स्थल, रिपोर्टिंग का समय और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह अभ्यास और साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी नई सूचना के लिए केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें।