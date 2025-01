Shocking video: जब खपरैल छत पर चढ़ा भैंसा, फिर हुआ कुछ ऐसे देख लोगों के उड़े होश

Buffalo Climbed On The Roof Of A Khaprail House: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इनमें से कई वीडियो यूजर्स को काफी पंसद आते हैं तो वहीं कई वीडियो को देखने के बाद हम दंग रह जाते हैं।

हाल ही में इंटरनेट पर खपरैल की छत पर चढ़े एक भैंसे का वीडियो जमकर वायल हो रहा है। वीडियो में भैंसा घर के अंदर की जगह घर की छत पर चढ़ा नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। भैंस एक बड़ा खुर वाला जानवर होता है। पुराणानुसार यह यमराज का वाहन माना जाता है।



वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खपरैल से बने मकान की छत पर एक भैंस चढ़ी हुई है। लोग बाहर खड़े इसका वीडियो बनाते हुए चिल्ला रहे हैं। वीडियो में लोगों की आवाज को साफ सुना जा सकता है। इसके कुछ देर बाद घर में मौजूद महिला भी भागते हुए बाहर आती है, उसकी बातों से इतना तो समझ में आता है कि उसे अपने घर के टूटने का डर है।