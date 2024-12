South Africa Mozambique Border : दक्षिण अफ्रीका ने मोजाम्बिक के साथ सीमा फिर से खोल दी

South Africa Mozambique Border : दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के साथ मुख्य सीमा पार बिंदु पर यात्रियों की आवाजाही अब “अगली सूचना तक” खुली है, देश के सीमा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएमए) ने घोषणा की। खबरों के अनुसार , यह तब हुआ जब बीएमए ने सीमा क्षेत्र के पास मोजाम्बिक में चुनाव संबंधी विरोध प्रदर्शनों (Election-related protests in Mozambique) के कारण सोमवार को लेबोम्बो पोर्ट ऑफ एंट्री पर परिचालन (Operating at Lebombo Port of Entry) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, 24 अक्टूबर को दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी देश (South-East African country) के विवादित चुनावों के नतीजे जारी होने के बाद से इन विरोध प्रदर्शनों ने बार-बार क्रॉसिंग को बंद करने के लिए मजबूर किया है।

प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, “बीएमए के कार्यवाहक आयुक्त जेन थुपाना ने लेबोम्बो प्रवेश बंदरगाह (Lebombo Port of Entry) पर नवीनतम जानकारी दी है कि यात्रियों की आवाजाही अब अगली सूचना तक खुली है।” बयान के अनुसार, पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, तथा आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 7,471 यात्रियों पर कार्रवाई की गई।

इसमें कहा गया है, ‘‘आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2023 में इस समय की तुलना में आवाजाही लगभग 50 प्रतिशत कम है।’’