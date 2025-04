Video-पाकिस्तान के कसूर फार्म हाउस में रेव पार्टी में 30 लड़के और 25 लड़कियां पकड़े गए, एसएचओ और आईओ निलंबित

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कसूर फार्म हाउस (Kasur Farm House) में रेव पार्टी (Rave Party) में पकड़े गए 30 लड़के और 25 लड़कियों को मुस्तफाबाद पुलिस स्टेशन (Mustafabad Police Station) ले जाया गया है। इनमें से कई पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के अधिकारियों और PMLN पार्टी के राजनेताओं के बच्चे हैं। इसके बाद एसएचओ और आईओ निलंबित (SHO & IO Suspended) कर दिया गया है।

𝗣𝗮𝗸 𝗔𝗿𝗺𝘆 & 𝗣𝗠𝗟𝗡 𝗕𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗖𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁 𝗶𝗻 𝗥𝗮𝘃𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁: 𝗦𝗛𝗢 𝗦𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱

30 boys & 25 girls caught in a Rave party at Kasur Farm house were taken to Mustafabad Police Station. Many are kids of #PakArmy officers and PMLN Politicians. SHO & IO Suspended. pic.twitter.com/iNyMJko4jU

— Nepal Correspondence (@NepCorres) April 7, 2025