‘शिक्षा सप्ताह’ के तीसरे दिन परिषदीय विद्यालयों में ‘खेल दिवस’ का आयोजन

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को खेलों में भी पारंगत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में खेल दिवस (Sports Day) का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने स्थानीय और स्वदेशी खेलों के विषय में जाना और इसमें हिस्सा भी लिया।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) , भारत सरकार (Government of India) के निर्देश पर 22 से 28 जुलाई के बीच परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Girls School) में “शिक्षा सप्ताह” (Education Week) का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 24 जुलाई को खेल दिवस के अंतर्गत खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा (Director General of School Education Kanchan Verma) की ओर से समस्त बीएसए, बीईओ एवं डीसीटी व डीसी गर्ल्स को गतिविधियों के संबंध में निर्देश प्रदान किए थे।

इन गतिविधियों का आयोजन

शिक्षा सप्ताह (Education Week) के तीसरे दिन सभी परिषदीय विद्यालयों में खेल दिवस (Sports Day) का आयोजन किया गया। इस दौरान ⁠स्थानीय खेलों के आयोजन के साथ ही स्वदेशी खेलों और उनके महत्व के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा, ⁠प्राचीन भारतीय खेलों के इतिहास और महत्व की जानकारी एवं प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रस्सी कूदना, विष-अमृत, खो-खो, कबड्डी इत्यादि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्सव के माहौल में किया गया। साथ ही, छात्रों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय प्रेरक व्यक्तित्व को भी आमंत्रित किया गया। इनमें एसएमसी, माता-पिता एवं सामाजिक संगठनों को स्थानीय खेलों की महत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान ⁠विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की गई।