Tequila Club: समिट बिल्डिंग में चल रहा था अवैध शराब का खेल, टकीला क्लब के मालिक समेत 7 गिरफ्तार

Tequila Club: राजधानी लखनऊ में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। समिट बिल्डिंग स्थित टकीला क्लब में छापेमारी के दौरान शराब की 23 बोतलें और बीयर के 53 कैन बरामद किए गए। जांच में इनके ऊपर लगे बारकोड कथित तौर पर नकली पाए गए। मामले में विभूतिखंड पुलिस ने क्लब मालिक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद क्लब और शराब की खरीद-बिक्री से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।

आबकारी विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को टकीला क्लब में कथित तौर पर अवैध शराब परोसे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विभाग की टीम ने समिट बिल्डिंग स्थित क्लब में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम को शराब की 23 बोतलें और बीयर के 53 कैन मिले। जांच में इन पर लगे बारकोड को नकली बताया गया है। बरामद शराब की खरीद और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए मामले की पड़ताल की जा रही है।

कम कीमत पर शराब खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाने का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामले में कम कीमत पर शराब खरीदकर उसे अधिक दाम पर बेचने की आशंका जताई जा रही है। कथित तौर पर नकली बारकोड के इस्तेमाल से शराब की बिक्री में गड़बड़ी किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शराब कहां से लाई गई थी और बारकोड के फर्जी होने के पीछे पूरा मामला क्या है, इसकी पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।

क्लब मालिक समेत सात आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के बाद विभूतिखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्लब मालिक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और आबकारी विभाग अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि बरामद शराब की आपूर्ति किसने की थी और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं।

राजधानी के चर्चित क्लब में हुई इस कार्रवाई ने शराब की खरीद-बिक्री और आबकारी नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के दौरान शराब के स्रोत, कथित नकली बारकोड और बिक्री से जुड़े तथ्यों के सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।