‘रामायण’ के ‘मंगल रंग’ गाने का यूट्यूब पर बजा डंका, ‘राम’ ने उठाया शिव धनुष, ‘सीता’ की मुस्कान का चला जादू

मुंबई। रामायण (Ramayana) साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। इस फिल्म को लेकर दर्शक भी काफी उत्साहित हैं। वहीं, मेकर्स भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज यानी 25 अक्टूबर को फिल्म का एक नया गाना रिलीज किया गया है। इस गाने का नाम है ‘मंगल रंग’ (Mangal Rang)। गाने में भगवान राम (Ranbir Kapoor) और माता सीता (Sai Pallavi) के स्वयंवर के खूबसूरत दृश्यों को दिखाया गया है।

यूट्यूब पर छाया रणबीर कपूर की रामायण का गाना

मंगल रंग (Mangal Rang) करीब 7 घंटे पहले रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही ये गाना यूट्यूब पर छा गया है। यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में ये गाना 13वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, अब तक गाने को 3.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 9 हजार से ज्यादा लोग गाने के वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं।

रणबीर कपूर ने उठाया ‘शिव धनुष’

इस गाने के बोल और दृश्य दोनों ही यूट्यूब यूजर्स को काफी पसंद आए हैं। गाने में भगवान राम और माता सीता के स्वयंवर दिखाया गया है। साथ ही, वनवास के कुछ पलों को भी इस गाने में बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। गाने में रणबीर कपूर शिव धनुष को उठाते नजर आ रहे हैं। गाने में सीता और राम की वरमाला का दृश्य भी देखने को मिला है। इस पूरे गाने में राम-सीता के अटूट प्रेम को कैमरे में कैद किया गया है।

श्रेया घोषाल और अरिजीत की आवाज ने जीता लोगों का दिल

गाने के बारे में बात करें तो इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया है। वहीं, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने गाने को अपनी आवाज से सजाया है। कवि कुमार विश्वास ने गाने के बोल लिखे हैं।

2 मिनट 25 सेकेंड के इस गाने के फैन हुए यूट्यूब यूजर्स

2 मिनट 25 सेकेंड के इस गाने ने लोगों का दिल जीत लिया है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज किसी भी गाने को खूबसूरत बना सकती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब ये गाना भारत की लगभग हर शादी में वरमाला के वक्त सुनाई देगा। एक ने कहा- इस फिल्म के बाद रणबीर बहुत अलग नजरों से देखे जाएंगे। फिल्म की कास्टिंग बहुत ही शानदार हुई है।

गाना सुनकर एक यूजर ने लिखा कि वो 2 मिनट 25 सेकेंड तक लगातार मुस्कुराते ही रहे हैं। एक ने कहा कि इस गाने के बोल, दृश्य…सब कुछ ही कितना सुंदर है। रामायण एक बड़ी हिट साबित होगी। एक ने कहा- अब लग रहा है न कि दिवाली आ गई। वहीं, बहुत सारे यूजर्स साई पल्लवी की मुस्कान की तारीफ की है। साई पल्लवी को लोगों ने परफेक्ट सीता बताया है।

फैंस को बेसब्री से रणबीर कपूर की रामायण का इंतजार

रणबीर कपूर की रामायण की बात करें तो फिल्म का पहला पार्ट 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, सनी देओल, यश और रकुलप्रीत जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है और नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। रामायण का दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा। रामायण की रिलीज डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, दर्शकों का उत्साह भी फिल्म को लेकर बढ़ता जा रहा है।