Viral : बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की हद, बिकिनी में बरपाया कहर, फ्लॉन्ट किए एब्स

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Bollywood actress Sherlyn Chopra) ने एक बार फिर अपनी बोल्डनेस की सारी हदें पार कर (Crossed The Limits of Boldness) दी है। इंस्टा पर उन्होंने बिकिनी फोटो (Bikini Photo) पोस्ट की हैं।

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तस्वीरों में शर्लिन पूल किनारे ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। फैंस ने उनकी ब्यूटी की तारीफ की है। शर्लिन ने पिंक कलर की बिकिनी पहनी है। उनकी टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट हो रही है। शर्लिन के एब्स भी दिखते हैं।

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एक्ट्रेस ने पूल किनारे कैंडिड पोज दिए हैं। वो इस वक्त गोवा में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। शर्लिन के हुस्न का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. उन्होंने एक्ट्रेस को हॉट और स्टनिंग टैग दिए हैं। शर्लिन इंस्टा पर अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती हैं। उनकी कातिलाना अदाओं पर फैंस दिल हारते हैं।

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शर्लिन की यही बोल्डनेस सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस की तरह उनके बयान भी बोल्ड और बेबाक होते हैं। एक्ट्रेस इंस्टा पर एक्टिव रहती हैं। उनकी बोल्डनेस के काफी चर्चे रहते हैं। शर्लिन स्क्रीन पर कम इवेंट्स, पॉडकास्ट में ज्यादा दिखती हैं।