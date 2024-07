यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की समस्त गारंटियों को पूर्ण करने वाला है: जितिन प्रसाद

Budget: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट पर केंद्रीय राज्यमंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद की प्रतिक्रिया आई है।

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाला सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट पेश किया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की समस्त गारंटियों को पूर्ण करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन।

इस बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे समय जब सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है तब पीलीभीत समेत पूरे देश के अन्नदाता किसान के लिए ये घोषणा बड़े बदलाव का वाहक बनेंगी। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ-साथ मध्यमवर्गीय परिवार के लिए इनकम टैक्स में नए टैक्स स्लैब की रियायत को स्वागत योग्य बताया।

#Budget2024, by allocating 1.52L crore for agriculture & allied sector and announcing Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan will be a landmark for boosting India's agri-exports. Also, impetus on strengthening food testing, processing & irradiation infrastructure will reduce costs and…

— Jitin Prasada जितिन प्रसाद (@JitinPrasada) July 23, 2024