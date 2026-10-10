'यह इमरजेंसी से भी बुरा है...' केजरीवाल ने अभिजीत दिपके और CJP प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने को बताया 'तानाशाही'

CJP Protest Live Updates : सीजेपी प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से रोकने और उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों को फ्लाइट के अंदर से हिरासत में लेने को ‘इमरजेंसी से भी बुरा’ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस पीएम नरेंद्र मोदी की तानाशाही करार दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से सीजेपी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल ने कहा, “यह इमरजेंसी से भी बुरा है। यह पक्का हो गया है… हम मोदी की पूरी तानाशाही में जी रहे हैं। कॉकरोच जैसे लोगों को उनकी फ़्लाइट से ही गिरफ़्तार करना, डर के एक अभूतपूर्व स्तर को दिखाता है। PM मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वे चुनाव सिर्फ़ वोट चोरी करके जीते थे और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपनी धोखाधड़ी को बचाने पर आमादा हैं। ज्ञानेश को जाना ही होगा, लेकिन मोदी को भी जाना होगा।”

This is worse than the Emergency. It’s official.. we are living under an absolute dictatorship ruled by Modi. Arresting cockroaches straight off their flight shows an unprecedented level of fear. PM Modi clearly knows he only won the election through vote chori and now he is hell-bent on protecting his fraud by completely crushing democracy. पढ़ें :- अखिलेश ने पुलिस कार्रवाई पर दी चेतावनी, बोले- अगर सरकार ने आंदोलनकारियों को रोका तो देश में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएगा Gyanesh must go, but so must Modi. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2026

बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके, उनके साथी सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये चारों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। लेकिन, ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया गया, जबकि IGI एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब तक 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं।