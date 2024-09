रयान मर्फी का आगामी हॉरर शो ग्रोटेस्क्वेरी के ट्रेलर रिलीज, नीसी नैश-बेट्स बनी भूत

Trailer of horror show Grotesquerie released: रयान मर्फी के आगामी हॉरर शो ग्रोटेस्क्वेरी के ट्रेलर (Trailers for the horror show Grotesquerie) में नीसी नैश-बेट्स और कोर्टनी बी. वेंस द्वारा निभाए गए किरदार एक हत्यारे का शिकार करने की यात्रा पर निकलते हैं।

गुरुवार को FX नेटवर्क द्वारा जारी किए गए दो मिनट और 37 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत नैश-बेट्स के एकालाप से होती है, जो डिटेक्टिव लोइस ट्रायॉन का किरदार निभा रही हैं। वह एक चालाक और मायावी हत्यारे का जिक्र करते हुए कहती हैं, “यहाँ कुछ नारकीय है,” जिसके मामले की जाँच करने का काम उन्हें सौंपा गया है।

जैसे ही डिटेक्टिव ट्रायॉन एक पूरे परिवार के कत्लेआम के पीछे के रहस्य को उजागर करना शुरू करती है, उसके साथ सिस्टर मेगन (माइकेला डायमंड) भी शामिल हो जाती है, जो एक अपराध की जाँच करने वाली नन है। जैसे-जैसे जाँच गहरी होती जाती है, ट्रायॉन की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और उसकी शराब पीने की आदत और भी खराब होती जाती है।



वह चेतावनी देते हुए कहती है, “यह समय का अंत है,” “राक्षस वहाँ है।” ग्रोटेस्क्वेरी में कैनसस सिटी चीफ्स के खिलाड़ी ट्रैविस केल्से हैं, जो पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट के बॉयफ्रेंड भी हैं। इसमें लेस्ली मैनविले, रेवेन गुडविन और निकोलस अलेक्जेंडर शावेज भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।