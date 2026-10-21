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दशहरा मेला देखकर लौटे दोनों भाई, घर पहुंचते ही एक ने दूसरे की कर दी हत्या; पलंग पर सोने को लेकर खूनी संघर्ष

जिस भाई के साथ दशहरा मेला देखकर घर लौटा, उसी भाई के हाथों उसकी जिंदगी का अंत हो गया। वजह भी ऐसी कि सुनकर हर कोई सन्न रह जाए- पलंग पर सोने को लेकर हुआ विवाद! कानपुर में मामूली कहासुनी इतनी खूनी हो गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर ईंट मार दी और उसकी जान चली गई।

By Kalpna Pandey 
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Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पलंग पर सोने जैसी मामूली बात ने दो भाइयों के बीच ऐसा खूनी विवाद खड़ा कर दिया कि एक की जान चली गई। दशहरा मेला देखकर घर लौटे दोनों भाइयों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि नशे की हालत में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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दशहरा मेले से लौटते ही शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, यह घटना कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई दशहरा मेला देखकर घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद पलंग पर सोने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। शुरुआती कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि उस समय दोनों नशे की हालत में थे और मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई।

गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया ईंट से हमला

विवाद के दौरान बड़े भाई ने कथित तौर पर ईंट उठाकर छोटे भाई के सिर पर मार दी। हमले में छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान चली गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक दोनों भाई साथ थे, वहां देखते ही देखते मातम पसर गया। मामूली बात पर हुए इस खूनी संघर्ष ने आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया।

आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जानकारी में हत्या की वजह पलंग पर सोने को लेकर हुआ विवाद बताई जा रही है। हालांकि, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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