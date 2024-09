उदय भानु चिब को बनाया गया यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीवी श्रीनिवास को जल्द मिलेगी बड़ी ज़िम्मेदारी

नई दिल्ली। यूथ कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। उदय भानु छीब को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वो बीवी श्रीनिवास की जगह लेंगे। बीते दिनों से कई नामों को लेकर अटकलें चल रहीं थीं, जिस पर अब विराम लग गया है। वहीं, बीवी श्रीनिवास को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

Hon'ble Congress President Shri @kharge has appointed Shri @Uday_Bhanu9, currently General Secretary of the Indian Youth Congress and former President of the Jammu & Kashmir Pradesh Youth Congress, as the President of the Indian Youth Congress, with immediate effect.

The party… pic.twitter.com/p6VjOga86G

— Congress (@INCIndia) September 22, 2024