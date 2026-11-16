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UP IAS Transfers : योगी सरकार ने 16 IAS अधिकारियों के किया तबादले, आधा दर्जन जिलों के डीएम बदले, देखें किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को एक बार फिर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुए फेरबदल में 16 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जिसमें गोंडा, जौनपुर, शामली, श्रावस्ती, भदोही और चंदौली समेत कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं। जबकि कुछ अधिकारियों को मंडलायुक्त और शासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

By santosh singh 
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लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को एक बार फिर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुए फेरबदल में 16 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जिसमें गोंडा, जौनपुर, शामली, श्रावस्ती, भदोही और चंदौली समेत कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं। जबकि कुछ अधिकारियों को मंडलायुक्त और शासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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सरकार की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों की अदला-बदली की गई है। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों के कार्यभार में भी बदलाव किया गया है।  कई अधिकारियों को नगर विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव जैसे पदों पर तैनाती दी गई है। तबादलों से संबंधित पूरी सूची इस प्रकार है।

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