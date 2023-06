UP News : ओपी राजभर बोले- विपक्षी दलों की बैठक से हिली भाजपा, माया-अखिलेश आए साथ तो यूपी की 75 सीटें विपक्ष की झोली में

देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं

सुभासपा अध्यक्ष ने पटना में आयोजित 17 विपक्षी दलों की बैठक को उचित ठहराया। कहा कि इस बैठक से भाजपा (BJP) का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से हिल गया है। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की बात की जाने लगी है। उन्होंने कहा कि आज देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है सबको सामान शिक्षा और सबको सामान स्वास्थ्य (Education for all and health for all) की।

अगर सबको सामान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं तो निश्चित रूप से भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इस दौरान सुभासपा जिलाध्यक्ष लल्लन राजभर, सालिक यादव, विधायक प्रतिनिधि सिंहासन राम आदि मौजूद रहे।