UP News : रायबरेली में राहुल गांधी, बोले- 2024 के चुनाव में जनता ने हिंसा, झूठ और अहंकार के खिलाफ दिया वोट

रायबरेली। यूपी (UP) के रायबरेली जिले (Rae Bareli District) में मंगलवार को पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने हिंसा, झूठ और अहंकार के खिलाफ वोट किया है। भाजपा के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें संविधान को माथे से लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।

‘वाराणसी से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो-ढाई लाख वोटों से हारते’

राहुल ने कहा कि यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को संदेश दे दिया है कि हमें आपका विजन पसंद नहीं आया है क्योंकि वो कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। जनता ने बता दिया है कि वो नफरत के खिलाफ है। बेरोजगारी के खिलाफ हैं। रायबरेली की जनता ने इस बदलाव की शुरुआत की है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट (Faizabad Lok Sabha Seat) भी हार गई। अयोध्या की जनता ने संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) वाराणसी से किसी तरह जीते हैं। अगर वहां से प्रियंका लड़ जाती तो प्रधानमंत्री दो-ढाई लाख वोटों से हारते। देश की जनता ने भाजपा को संदेश दिया है कि ये मोहब्बत का देश है।

LIVE: Shri @RahulGandhi and Smt @priyankagandhi ji interact with the public in Raebareli, Uttar Pradesh. https://t.co/xY56Ur5MgI

