VIDEO-Ola ने 24 कैरेट सोने से सजा S1 Pro Sona स्कूटर लॉन्च किया! जाने इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में

Ola Launches S1 Pro Sona: भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने एक खास स्कूटर ” एस 1 प्रो सोना (Ola S1 Pro Sona) ” लॉन्च किया है। इस स्कूटर की खासियत ये है कि इसमें असली 24 कैरेट सोने के पार्ट्स हैं और यह दो खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है। ओला S1 प्रो सोना का डिज़ाइन वाकई बेहद खास है। इसकी मुख्य बॉडी सफेद रंग की है, जो मोती जैसे चमकदार दिखती है। इसके अलावा नीचे का हिस्सा बेज-ओचर रंग का है।

The Ola S1 Pro Sona is plated with REAL 24K Gold! Grab Handle se Wheel Rims se Foot Pegs se Side Stand tak, its all asli sona ✨

Visit any of our 4000 stores on 25th December to get a chance to win one! pic.twitter.com/KwSdZGIqUt

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 22, 2024