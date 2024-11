Video: जब शादी के मंत्रों के बीच दूल्हा खेल रहा था लूडो, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Groom Playing Ludo In Mandap: शादियों के सीजन में आए दिन कोई न कोई वीडियो या तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल होती हैं। लेकिन इस बार तो कैमरामैन ने मंडप में दूल्हे को लूडो खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जिसकी पोस्ट अब खूब वायरल हो रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं मंडप में लूडो खेलते दूल्हे की ये मजेदार पोस्ट-

वायरल हो रही इस तस्वीर में दूल्हा अपने 2 दोस्तों के साथ लूडो खेलते देखा जा सकता है।

ये तस्वीर शादी के मंडप की है। एक तरफ जहां हर कोई शादी की तैयारियों में जुटा है और रस्मों की तैयारी कर रहा है। वहीं दूल्हे का पूरा ध्यान अपनी गोटी पर है कि कही वह कट न जाए। तस्वीर देखने पर पता लगता है कि मंडप में अभी दुल्हन का इंतजार हो रहा है। उसके बाद ही शादी शुरू होगी।

Bro has his own priorities pic.twitter.com/CEVJnfPpvb

— Muskan (@Muskan_nnn) November 27, 2024