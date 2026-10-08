Video Viral-26 सेकंड में प्रेमी संग भागी पत्नी, चिड़ियाघर दिखाने लाया था शौहर …

ग्वालियर। ग्वालियर चिड़ियाघर (Gwalior Zoo) में घूमने पहुंची 18 वर्षीय विवाहिता अचानक लापता हो गई। वह अपने पति के साथ शिवपुरी जिले (Shivpuri District) के नरवर तहसील (Narwar Tehsil) के ग्राम कांकर से आई थी। चिड़ियाघर के बाहर पार्किंग के दौरान पति कुछ देर के लिए उससे अलग हुआ और वापस लौटा तो पत्नी वहां नहीं मिली। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला एक युवक की बाइक पर बैठकर महल गेट की ओर जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

महिला के पति गब्बर रजक (Husband Gabbar Rajak) ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार को बाइक से अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर आया था। हाईवे पर पत्नी ने चिड़ियाघर घूमने की इच्छा जताई थी। उसने कहा था कि पहले चिड़ियाघर घूमेंगे और इसके बाद रिश्तेदारी में जाएंगे।

पार्किंग से लौटकर आया तो पत्नी गायब

पति के मुताबिक चिड़ियाघर पहुंचने के बाद उसने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करने के लिए गेट की ओर रुख किया। इस दौरान पत्नी पार्किंग के गेट के पास ही खड़ी थी। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें महिला एक युवक की बाइक पर बैठकर महल गेट की दिशा में जाती हुई दिखाई दी।

पति ने युवक पर जताया शक

लापता महिला के पति ने पुलिस के सामने आशंका जताई है कि अरमान खान नाम का युवक उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हो सकता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज समेत अन्य जानकारी के आधार पर महिला और संदेही युवक की तलाश में जुटी है।