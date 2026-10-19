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Video Viral- जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध वस्तु दिखने पर भागा यात्री, CISF के सतर्क जवान ने दौड़ाकर पकड़ा

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन (Jama Masjid Metro Station) पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की स्क्रीन (XBIS screen during baggage screening) पर एक संदिग्ध घनी वस्तु दिखाई दी।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन (Jama Masjid Metro Station) पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की स्क्रीन (XBIS screen during baggage screening) पर एक संदिग्ध घनी वस्तु दिखाई दी। इसके बाद यात्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क जवानों ने उसे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास पकड़ लिया।

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CISF ने बताया कि यात्री के सामान की आगे जांच करने पर उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अज्ञात ठोस पदार्थ छिपा मिला। यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय (NRI) बताया। संदिग्ध यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल बरामद पदार्थ की पहचान और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पदार्थ क्या था और उसे किस उद्देश्य से छिपाया गया था। CISF की त्वरित कार्रवाई से संदिग्ध को सुरक्षा जांच से बचकर निकलने से रोक लिया गया।

खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला एनआरआई (NRI) बताने वाले उस संदिग्ध यात्री को बरामद सामान के साथ आगे की कानूनी जांच के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

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