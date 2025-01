Kante Wale Baba Ka Viral Video: कांटों की सेज पर लेटे ‘कांटे वाले बाबा’ महाकुंभ में आये नजर, देखें वीडियो

Kante Wale Baba Ka Viral Video: प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है, और यह 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु-संत, और पर्यटक त्रिवेणी संगम पर स्नान करने और पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कांटों की सेज पर लेटे ‘कांटे वाले बाबा’ का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

कांटे वाले बाबा का ये वीडियो देखने के बाद एक पल को आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की शुरु होने के बाद से ही त्रिवेणी संगम की भव्य झलक देखने को मिल रही है। साधु-संतों से जुड़े कई वीडियो धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं, फिर चाहे सबसे खूबसूरत ‘साध्वी’ हो या ‘अनाज बाबा’ सब इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इन सबके बीच अब ‘कांटे वाले बाबा’ का वीडियो सामने आया है।

#WATCH | Prayagraj, UP | Ramesh Kumar Manjhi alias Kaante Wale Baba lays down on thorns at #MahaKumbh2025 in Prayagraj. pic.twitter.com/4emU9LwZv9

— ANI (@ANI) January 15, 2025