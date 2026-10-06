50MP सेल्फी कैमरा और 7200mAh बैटरी के साथ Vivo ने लॉन्च किया नया vivo V80 5G स्मार्टफोन

नई दिल्ली। स्मार्टफोन बाजार में Vivo ने एक नया 5G स्मार्टफोन दमदार बैटरी और कैमरा फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर कैमरा और तेज परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने यह खास फोन तैयार किया है। इस फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा और Snapdragon प्रोसेसर दिया गया है।

7200mAh की बड़ी बैटरी

बता दें कि इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7200mAh बैटरी है। बड़ी बैटरी की वजह से सामान्य इस्तेमाल में फोन को लंबे समय तक चलाने का दावा किया गया है। वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया जैसे कामों के दौरान भी यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की जरूरत कम पड़ सकती है।

50MP सेल्फी कैमरा

इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हाई-रिजॉल्यूशन सेंसर की मदद से बेहतर डिटेल वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह कैमरा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए भी खास आकर्षण हो सकता है।

Snapdragon प्रोसेसर से मिलेगी परफॉर्मेंस

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर 5G कनेक्टिविटी के साथ मल्टीटास्किंग, ऐप्स और गेमिंग को बेहतर तरीके से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

5G कनेक्टिविटी और आधुनिक फीचर्स

बता दें कि यह नया Vivo स्मार्टफोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में बड़ी डिस्प्ले, आधुनिक डिजाइन और तेज चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी कीमत उपलब्धता और पूरे स्पेसिफिकेशन मॉडल के हिसाब से अलग हो सकते हैं।