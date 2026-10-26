Vivo का नया 5G स्मार्टफोन ‘Vivo S2 FE 5G’ लॉन्च, 10,000mAh बैटरी के साथ मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Vivo ने अपना नया Vivo S2 FE 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की बड़ी बैटरी है। इसके साथ कंपनी ने 120Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर दिया है। फोन को खास तौर पर लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर मल्टीमीडिया अनुभव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

120Hz AMOLED डिस्प्ले

इस फोन में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। स्क्रीन की हाई ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक बताई गई है। ऐसे में वीडियो देखने, गेमिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के दौरान यूजर्स को स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस भी मिल सकती है।

10,000mAh की दमदार बैटरी

फोन में 10,000mAh की बैटरी दी गई है, जो इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है। कंपनी के मुताबिक, फोन ने लगातार 32 घंटे की लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान बैटरी एंड्योरेंस का प्रदर्शन किया है। इसमें 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Vivo S2 FE में MediaTek Dimensity 7300e 5G प्रोसेसर लगाया गया है। फोन में 6GB और 8GB RAM विकल्प मिलते हैं, जबकि स्टोरेज 128GB है। डिवाइस Android 16 आधारित Vivo के सॉफ्टवेयर पर चलता है।

कैमरा भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए इस फोन के पीछे 50MP Sony IMX852 मुख्य कैमरा के साथ 2MP सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा भी मिलता है।

कीमत और बिक्री

भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत ₹38,999 रखी गई है, जबकि 8GB RAM वेरिएंट की कीमत ₹42,999 है। फोन की बिक्री 20 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई और इसे Vivo की वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart तथा ऑफलाइन स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है।