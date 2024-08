Wayanad Landslide: साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज चिरंजीवी, रामचरण, अल्लू अर्जुन, रश्मिका समेत अन्य हस्तियों ने वायनाड पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड में कई लोगो की जान चली गई। कई घायल हो गए तो कितने ऐसे लोगो का आशियाना छीन गया। साउथ की इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजो ने पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढाया है। चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण भी वायनाड के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं।

Deeply distressed by the devastation and loss of hundreds of precious lives in Kerala due to nature’s fury in the last few days.

My heart goes out to the victims of the Wayanad tragedy. Charan and I together are contributing Rs 1 Crore to the Kerala CM Relief Fund as a token of…

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 4, 2024