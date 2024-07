अनंत-राधिका की शादी में आखिर क्यों नजर नहीं आई करीना कपूर और सैफ, पोस्ट शेयर कर भेजा प्यार

Kareena Kapoor was not seen at Anant-Radhika’s wedding: अनंत अंबानी (Anant Ambani) और राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) की शादी 12 जुलाई को हुई थी. दोनों की शादी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बड़ी धूमधाम से हुई थी. इस बड़ी शादी में कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. हालांकि, शादी में करीना कपूर (Kareena Kapoor) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) मौजूद नहीं थीं. ऐसे में उन्होंने और कई अन्य सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस जोड़े को बधाई दी.

करीना कपूर खान इन दिनों अपने पति और एक्टर सैफ अली खान के साथ देश से बाहर छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं. ऐसे में वह शाही शादी में भी शामिल नहीं हुईं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कपल को बधाई दी है. उन्होंने अनंत-राधिका की शादी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं आपके जीवन भर खुशियों और आनंद की कामना करती हूं. मैं सबके साथ जश्न मनाने से चूक गया।’ ढेर सारा प्यार भेज रहा हूं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह खबर उनके और उनके पति सैफ अली खान दोनों की ओर से आई थी.

अनन्या पांडे इस शाही शादी का हिस्सा बनीं. उन्हें अनंत-राधिका की शादी बेहद पसंद आई. इसके बाद एक्ट्रेस ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो कुछ भी होता है, उसके बीच हमेशा एक ऐसा पल आता है जब राधू और अनंत एक-दूसरे को देखते हैं. यह लुक हमेशा प्यार, शांति, खुशी, दोस्ती और समझ से भरा होता है। मैं आप दोनों को जीवन में समान और बहुत कुछ पाने की कामना करता हूं. इसके अलावा करिश्मा कपूर ने भी कपल को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वह सबसे प्यारे जोड़े को बधाई देते हैं. मैं आप दोनों के अच्छे भाग्य और समृद्धि की कामना करता हूं। मैं आप सभी के साथ वहां रहने से चूक गया.