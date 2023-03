World Boxing Championship 2023: भारतीय बॉक्सर नीतू घंघास ने मंगोलियाई खिलाड़ी को हराया जीता गोल्ड मेडल

World Boxing Championship 2023: महिला विश्व बॉक्सिंग चौंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर नीतू घंघास (Indian boxer Neetu Ghanghas) ने वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (Women’s World Boxing Championship) में गोल्ड मेडल जीता है। नीतू घंघास (Neetu Ghanghas)ने 48 किलो भार वर्ग में मंगोलिया की लुटसेखन अलतेंगसेंग को हराया। भारतीय बॉक्सर ने इस मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया।

𝐆𝐎𝐋𝐃 🥇 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 🇮🇳

NITU GHANGHAS beat Lutsaikhan Atlantsetseg of Mongolia by 5⃣-0⃣in the FINAL 🥊#WorldChampionships #WWCHDelhi #Boxing #WBC2023 #WBC @NituGhanghas333 pic.twitter.com/5kpl6dUFzU

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 25, 2023