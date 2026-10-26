टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 11वीं गिरफ्तारी, बिश्नोई गैंग कनेक्शन की जांच तेज

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने इस केस में 11वें आरोपी प्रांजल थकराल को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में पुलिस हथियारों की सप्लाई, आरोपियों के नेटवर्क और कथित गैंग कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, प्रांजल थकराल हरियाणा का निवासी है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह अनिल पंडित के संपर्क में था। इस मामले में अनिल पंडित को कथित तौर पर अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति माना जा रहा है। साथ ही पुलिस का दावा है कि प्रांजल ने हथियार उपलब्ध कराने और फायरिंग की साजिश से जुड़े कुछ लोगों को लॉजिस्टिक मदद पहुंचाने में भूमिका निभाई। अदालत में इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ से जुड़े स्थान के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाईं। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने कथित शूटरों के साथ-साथ हथियारों की व्यवस्था करने, रेकी करने और आरोपियों को मदद पहुंचाने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग के पीछे किसका निर्देश था, हथियार कहां से आए और आरोपियों के बीच पैसों का लेन-देन कैसे हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूरत के पास दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए जाने की जांच की जा रही है। पुलिस इन हथियारों का फायरिंग की घटना से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है।

फिलहाल, इस संगीन मामले में प्रांजल थकराल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।