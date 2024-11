2024 US Elections JD Vance’s wife Usha : अमेरिका के WP जेडी वेंस की पत्नी उषा का भारत से गहरा नाता , पैत्रिक गांव में जश्न का माहौल

2024 US Elections JD Vance’s wife Usha : यूएस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस ने 6 नवंबर को अपनी पत्नी उषा चिलुकुरी को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया है। वेंस ने एक्स पर लिखा , “धन्यवाद! मेरी खूबसूरत पत्नी को यह संभव बनाने के लिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प को, मुझे इस स्तर पर हमारे देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए। और अमेरिकी लोगों को, उनके भरोसे के लिए। मैं आप सभी के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगा।”

THANK YOU!

To my beautiful wife for making it possible to do this.

To President Donald J. Trump, for giving me such an opportunity to serve our country at this level.

And to the American people, for their trust. I will never stop fighting for ALL of you.

— JD Vance (@JDVance) November 6, 2024