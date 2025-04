PM मोदी को श्रीलंका में मिला ये विशेष सम्मान, जो अब तक किसी अतिथि को नहीं मिला

PM Modi given guard of honor in Sri Lanka: भारत के पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम पड़ोसी देश श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं। जहां पर उनके भव्य स्वगात के बाद एक विशेष सम्मान दिया गया है, जो अभी तक किसी भी अतिथि को नहीं दिया गया। दरअसल, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर शनिवार को पीएम मोदी का विशेष औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। यह पहली बार हुआ है, जब श्रीलंका में किसी अतिथि का इस तरह से स्वागत किया गया है।