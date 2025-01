तुर्किये के स्की रिसॉर्ट में लगी आग से अब तक 66 की मौत, 11वीं मंजिल से चादर की रस्सी बनाकर उतरे लोग, 50 से ज्यादा लोग घायल

नई दिल्ली। तुर्किये (Turkey) के बोलू राज्य में स्थित कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट (Ski Resort) में मंगलवार को आग लगने से 66 लोगों की मौत हो गई। आग से घबराकर कई लोग 11वीं मंजिल से कूद पड़े। इससे कई घायल हो गए और कई की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आग लगने के बाद भगदड़ मच गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक होटल में आग स्थानीय समयानुसार रात में करीब 3:30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे) लगी थी। इसने 11 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तुर्किये (Turkey) के अखबार डेली सबाह के मुताबिक कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट (Ski Resort) एक चट्टान पर है। इसकी वजह से फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें आईं और राहत कार्यों में देर हुई।

#BREAKING Devastating fire at ski resort in Türkiye leaves at least 66 dead and 51 injured after starting in a hotel restaurant and spreading rapidly, according to Turkish Interior Minister #Bolu #Kartalkaya #GrandKartal pic.twitter.com/0X6GFSf9ID

