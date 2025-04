US – South Sudan visa dispute : US ने दक्षिण सूडान के नागरिकों के वीजा रद्द करने का किया फैसला , लगाए गंभीर आरोप

US – South Sudan visa dispute : संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने दक्षिण सूडान के पासपोर्ट धारकों के सभी वीजा रद्द करने और नए वीजा जारी करने पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपायों की घोषणा की है। ऐसा दक्षिण सूडान द्वारा अपने नागरिकों की समय पर वापसी में सहयोग न करने के बाद किया गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US State Department quoting Secretary of State Marco Rubio) के हवाले से एक प्रेस बयान में कहा, “दक्षिण सूडान की संक्रमणकालीन सरकार (Transitional Government of South Sudan) के लिए अब समय आ गया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाना बंद कर दे। हमारे देश के आव्रजन कानूनों को लागू करना संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा (US national security and public safety) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई अन्य देश अपने नागरिकों को वापस बुलाना चाहता है, तो प्रत्येक देश को समय पर उनके नागरिकों की वापसी स्वीकार करनी चाहिए।”

हालांकि दक्षिण सूडान की सरकार इस नियम का सही ढंग से पालन नहीं कर रही।” रुबियो ने कहा कि अमेरिका वीजा रद्द करने के अलावा दक्षिण सूडान के पासपोर्ट धारकों को अमेरिका में प्रवेश से रोकने के लिए भविष्य में वीजा जारी करने पर भी रोक लगाएगा।