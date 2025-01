पिता के निधन के बाद Rajpal Yadav का बुरा हाल , इमोशन पोस्ट किया शेयर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।वहीं अब फेमस कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का निधन हो गया है।

इस खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। राजपाल के पिता ने आज यानी 24 जनवरी 2025 को अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राजपाल यादव थाईलैंड की यात्रा कर दिल्ली लौटे थे।राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव के निधन की खबर से उनका परिवार काफी टूट गया है।

My father has been the biggest driving force in my life. If it wasn't for your belief in me, I would not be where I am today. Thank you for being my father, I love you ❤ pic.twitter.com/CFesDPMvn5

— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) June 17, 2018