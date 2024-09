बंगाल की खाड़ी में बन रहा ‘तूफान’, IMD ने इस राज्य में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। आईएमडी (IMD) के तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार, अवदाब कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से लगभग 310 किलोमीटर पूर्व, गोपालपुर (Odisha) से 260 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, पारादीप(Odisha) से 290 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और दक्षिण दीघा(West Bengal) से 410 किलोमीटर दूर स्थित है।

बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान मौसमी प्रणाली के उत्तर ओडिशा (Odisha) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) तटों की ओर बढ़ने तथा डीप डिप्रेशन में तब्दील होने का अनुमान है। इसके बाद, अगले दो दिनों के दौरान इसके पश्चिम बंगाल से लगे उत्तरी ओडिशा के गांगेय इलाकों, झारखंड और निकटवर्ती छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ने का पूर्वानुमान है।

मौसम कार्यालय ने रविवार को ओडिशा (Odisha) के गंजम, गजपति, रायगड़, मल्कानगिरि और कोरापुट जिलों में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। रविवार को केंद्रपाड़ा, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, कटक, नयागढ़, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर जिलों के कुछेक स्थानों में भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी (IMD) ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने कहा है कि संभावित डिप्रेशन के प्रभाव के कारण 8-11 सितंबर के दौरान उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी (North West Bay of Bengal) व पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी (West Bay of Bengal) से सटे ओडिशा (Odisha) तटों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि के दौरान ओडिशा के तटों, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी (North West Bay of Bengal) और उससे सटी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी (West Bay of Bengal) के आसपास समुद्र में न जाएं।