इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर, कमल हासन के को-एक्टर का निधन

Mohan Natrajan passed away: तमिल फिल्मों के दिग्गज फिल्म निर्माता और एक्टर मोहन नटराजन का निधन होने से इंडस्ट्री में शोक के बादल छा गए हैं। इस दुखद खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि मोहन नटराजन के निधन की जानकारी उनके मैनेजर की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई है, जिसमें बताया गया कि दिग्गज फिल्म निर्माता ने बीती रात 3 सितंबर को करीब 10:30 बजे के आसपास चेन्नई में अपनी आखिरी सांस ली है।

परिवार के सदस्यों ने बताया है कि उम्र संबंधी बीमारी के चलते मोहन नटराजन का निधन हुआ है। निर्माता मोहन नटराजन के मैनेजर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ‘राजकली अम्मन फिल्म्स के निर्माता मोहन नटराजन ने कई फिल्मों का निर्माण किया।

Rajakali amman films Producer Mr Mohan Natarajan ( age 71 )

who produced several films including @actorvijay *ing KANNUKUL NILAVU

Ajith *ing ALWAR@Suriya_offl *ing VEL@chiyaan *ing DEIVA THIRUMAGAL Passed away due to health issues early morning.

Residence :

No 15, Indira… pic.twitter.com/nhT9ZViXJm

— RIAZ K AHMED (@RIAZtheboss) September 4, 2024