साउथ दिल्ली में अफगानी मूल के जिम मालिक की गोली मारकर हत्या; गोगी मान गिरोह ने करायी फायरिंग!

South Delhi Greater Kailash Firing: साउथ दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में बीती रात ताबड़तोड़ फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गोली लगने से अफगानी मूल के जिम मालिक नादिर शाह की मौत हो गयी। शुरुआत में पुलिस को यह गैंगवार से जुड़ा मामला लग रहा है। मृतक नादिर का दुबई में भी कारोबार है, और उस पर कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को ग्रेटर कैलाश में करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की सूचना मिली थी। फायरिंग में घायल नादिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नादिर रोहित चौधरी गैंग से जुड़ा हुआ था और पुलिस की मुखबिरी भी करता था। मृतक का अपराधियों के बीच उठना-बैठना भी था। कहा ये भी जा रहा है कि उसके दिल्ली पुलिस में कई अधिकारी उसके दोस्त हैं।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि करीब 10:40 बजे में सफेद रंग की टी शर्ट पहने नादिर जिम के बाहर खड़ा होकर किसी से बात कर रहा है, तभी एक लड़का चेक शर्ट पहनकर आता है और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। जब घायल होकर नादिर गिर जाता है तो हमलावर वहां से फरार हो जाता है।

Heavy firing in Greater Kailash area of ​​the capital Delhi -Around 10:45 pm, a person was shot in Greater Kailash E Block area – A person named Nadir Shah was shot who used to run a gym in partnership in the area – It is being told that about 7-8 rounds of bullets were fired pic.twitter.com/StCKXkMejO

