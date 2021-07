अफगानिस्तान: कंधार में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दिकी की हत्या, पुलित्जर अवार्ड विजेता थे

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दिकी की हत्या हो गई है। वह रॉयटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है, सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है। जो कंधार प्रांत में स्थित है। यहां इस समय भीषण हिंसा हो रही है। सिद्दिकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे।

अफगानिस्तान के प्रमुख टीवी चैनल टोलो न्यूज के संपादक लोतफुल्ला नजफिदा ने दानिश सिद्धिकी की मौत की पुष्टि ट्विटर पर की है। उन्होंने दानिश सिद्धिकी की मौत की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि ”ये सुनकर गहरा आघात लगा है कि मेरे भारतीय दोस्त, पुलित्जर अवार्ड विजेता पत्रकार, दानिश सिद्धिकी की कंधार में हत्या कर दी गई है।

So tragic to hear that my Indian friend, Pulitzer Prize winner journalist Danish Seddiqi got killed in Kandahar last night. He was embedded with Afghan forces. We met last week and he was telling me about his kids, family and his work from covering Rohingya to pandemic in India.

