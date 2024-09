अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच इतिहास के पन्नों हुआ दर्ज, जानिए पूरा मामला

Afghanistan vs New Zealand Test Match Abandoned Without A Ball Bowled: अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में 9 सितंबर से खेला जाना था, लेकिन यह मैच खराब मौसम, गीली आउटफील्ड और खराब व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। इस मैच के शुरुआती 3 दिनों में न टॉस हो सका और न ही एक भी गेंद फेंकी जा सकी। हालांकि, यह मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया है।