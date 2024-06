Kangana Ranaut slapping incident के बाद आलिया-ऋतिक आये एक्ट्रेस की सपोर्ट में, शेयर किया पोस्ट

Actors came out in support of Kangana Ranaut: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) किसी न किसी वजह से आये दिन दिन सुर्ख़ियों में बनी रहतीं हैं एक्ट्रेस-राजनेता कंगना (Kangana Ranaut) को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था. एक्ट्रेस मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली जा रही थीं. इस बीच ये घटना हुई. इस घटना की निंदा करते हुए शबाना आजमी, अनुपम खेर समते कई हस्तियों ने कंगना सपोर्ट किया था.

उनके इस पोस्ट को आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, सोनी राजदान समेत कई सेलेब्स ने लाइक किया है। इससे पहले कंगना ने थप्पड़ कांड के बाद बॉलीवुड सेलेब्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि जो लोग आज चुप है वो सभी लोग कहीं न कहीं हिंसा को बढ़वा दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कंगना ने आलिया की एक्टिंग से लेकर रणबीर से उनकी शादी तक का मजाक उड़ाया है। हालांकि कंगना के इन आरोपों पर आलिया ने कभी कुछ नहीं कहा। वहीं, कंगना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन पर ब्रेकअप के बाद कई गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों के बीच की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई थी।